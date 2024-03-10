«Вроде успел выкинуть ноги». Толчинский — о спорном голе и серии с «Торпедо»

СКА после поражения в первом матче плей-офф одержал четыре победы подряд над «Торпедо» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Очередную отличную игру провёл Никита Серебряков, оформивший первый «сухарь» нынешней весной, а победную шайбу записал на свой счёт Сергей Толчинский.

Его гол пришёлся на первый период, но в очень нужный для СКА момент. Армейцы выстояли первое меньшинство, и с его окончанием Степан Фальковский выкинул шайбу из зоны по борту, Толчинский выскочил со скамейки штрафников и реализовал выход два в одного. Судьи какое-то время ещё обсуждали эпизод, скамейка «Торпедо» пыталась добиться разъяснений, но гол в итоге засчитали.

После окончания матча корреспондент «Чемпионата» коротко пообщалась с Толчинским – о том, как развивались события в моменте с голом, а также подвели итоги серии, обсудили паранормальный вал травм в СКА (пятый матч не доиграли Никишин и Грицюк, ранее в серии вылетели Педан, Рендулич и Пашнин), фирменные армейские кефир с кашей и потенциального соперника по следующему раунду.

«Знал, что не могу принимать шайбу из бокса. Вроде успел выкинуть ноги»

— Счёт в серии 4-1, но лёгкой прогулкой она не стала.

— Никто и не говорил, что будет лёгкая прогулка. «Торпедо» — на самом деле очень непростой соперник, быстрые ребята. Первая игра была как первый блин, комом. Но потом мы перестроились, нашли ключики к их игре. Было непросто, но ощущалось, что мы контролировали все четыре победные игры. И в обороне очень мало давали им создавать, и очень хорошо держали шайбу в их зоне, и реализовывали моменты.

— Соперник всю серию пытался вас провоцировать — разговорчики, тычки. Но и вы показали себя настоящими мастерами в этом компоненте, без которого в плей-офф никуда.

— Это часть игры, как в UFC трэш-ток, так же и тут. У всех игроков разная психология, на кого-то это может плохо влиять, так что это такие фишки. Понимаем, что так же и против нас команды это используют, понимаем, что на провокации вестись нельзя. В этом плане у нас все ребята молодцы – все мастеровитые, взрослые, знают, как играть игры плей-офф.

— Расскажите о вашем голе.

— Просто подфартило, что такой тайминг. У меня был такой гол в Уфе в регулярном чемпионате, сейчас опять подфартило с таймингом, что шайба оказалась у нас на крюке как раз тогда, когда я выходил из штрафного бокса. Фальковский молодец, держал в голове, что я вот-вот выйду, и просто откинул шайбу в ту точку, где я могу оказаться, а там уже два в один — игровая ситуация.

— Сейчас в интернете обсуждают, не могут разобраться, два конька у вас было на льду, когда вы шайбу подхватили, или один.

— Если честно, не знаю, какое там правило. Знал, что я не могу стоять в боксе и принимать шайбу, поэтому старался как можно быстрее выкинуть свои ноги на лёд (смеётся). При этом шайба ещё шла по борту. Вроде я успел [выкинуть ноги]. Думаю, судьи в любом случае пересмотрели этот момент.

Момент с выходом Толчинского из штрафбокса, видео

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«Не знаю, что происходит! Столько травм на таком коротком отрезке ни разу не видел»

— Сегодняшний матч опять омрачился травмами, Никишин не доиграл, это какое-то проклятие!

— Честно, я не знаю, что происходит! Столько травм на таком коротком отрезке я ещё ни разу не видел. Желаем здоровья ребятам, нам их очень не хватает. Надеюсь, и у Никиши, и у Грицюка получится как можно быстрее вернуться, как и у остальных травмированных ребят.

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— На главный вопрос в этой серии СКА, я так понимаю, ответил, показал, что кефир и каша с Ленобласти лучше специальной нижегородской малины?

— Кефир и каша и у нас, конечно, хорошие, вопросов нет! Очень вкусные.

— Расклады смо́трите или только сейчас будете прикидывать, кто дальше?

— Было это в голове, я так понимаю, это зависит от того, как «Магнитка» сыграет шестой матч.

— СКА может выйти на «Автомобилист», «Трактор» или «Салават».

— Зависит от «Магнитки», если они проходят, то мы на «Автомобилист», и от того, как «Динамо» сыграет. Завтра будем смотреть. Ну какие предпочтения, это же плей-офф! У нас одна цель – не пройти первый или какой-то раунд, а выиграть Кубок Гагарина, поэтому без разницы, с кем будем играть.