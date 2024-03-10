Толчинский: столько травм у СКА на таком коротком отрезке… Не знаю, что происходит!

Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал большое количество травм петербургского клуба по итогам серии с «Торпедо». Повреждения получили защитники Андрей Педан и Михаил Пашнин, нападающий Борна Рендулич. Пятый матч серии не доиграли капитан СКА Александр Никишин и нападающий Арсений Грицюк.

«Честно, я не знаю, что происходит! Столько травм на таком коротком отрезке я ещё ни разу не видел. Желаем здоровья ребятам, нам их очень не хватает. Надеюсь, и у Никиши, и у Грицюка получится как можно быстрее вернуться, как и у остальных травмированных ребят», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, СКА оказался сильнее «Торпедо» в серии из пяти матчей и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.