Толчинский: ну какие предпочтения по сопернику, это плей-офф! Цель СКА — Кубок Гагарина

Нападающий СКА Сергей Толчинский заявил, что петербургскому клубу неважно, кто станет следующим соперником по плей-офф, потому что цель команды — завоевать Кубок Гагарина.

«Смотрим ли расклады, кто станет следующим соперником? Было это в голове, я так понимаю, это зависит от того, как «Магнитка» сыграет шестой матч. Зависит от «Магнитки», если они проходят, то мы на «Автомобилист», и от того, как «Динамо» сыграет. Завтра будем смотреть. Ну какие предпочтения, это же плей-офф! У нас одна цель – не пройти первый или какой-то раунд, а выиграть Кубок Гагарина, поэтому без разницы, с кем будем играть», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

СКА обыграл «Торпедо» в пяти матчах и прошёл во второй раунд Кубка Гагарина.