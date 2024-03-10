Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Толчинский: ну какие предпочтения по сопернику, это плей-офф! Цель СКА — Кубок Гагарина

Толчинский: ну какие предпочтения по сопернику, это плей-офф! Цель СКА — Кубок Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Сергей Толчинский заявил, что петербургскому клубу неважно, кто станет следующим соперником по плей-офф, потому что цель команды — завоевать Кубок Гагарина.

«Смотрим ли расклады, кто станет следующим соперником? Было это в голове, я так понимаю, это зависит от того, как «Магнитка» сыграет шестой матч. Зависит от «Магнитки», если они проходят, то мы на «Автомобилист», и от того, как «Динамо» сыграет. Завтра будем смотреть. Ну какие предпочтения, это же плей-офф! У нас одна цель – не пройти первый или какой-то раунд, а выиграть Кубок Гагарина, поэтому без разницы, с кем будем играть», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

СКА обыграл «Торпедо» в пяти матчах и прошёл во второй раунд Кубка Гагарина.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате»:
«Вроде успел выкинуть ноги». Толчинский — о спорном голе и серии с «Торпедо»
Эксклюзив
«Вроде успел выкинуть ноги». Толчинский — о спорном голе и серии с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android