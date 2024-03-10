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Серебряков прокомментировал тройной суперсейв при игре «3 на 6» в матче с «Торпедо»

Серебряков прокомментировал тройной суперсейв при игре «3 на 6» в матче с «Торпедо»
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Вратарь СКА Никита Серебряков прокомментировал противостояние в серии с голкипером «Торпедо» Иваном Кульбаковым и оценил своё великолепное спасение ловушкой в концовке пятого матча серии с нижегородцами при игре втроём против шестерых соперников.

«Вратарское противостояние с Кульбаковым? Я ж не могу ему забить, это больше командное противостояние. Ребята нашли ключи к его воротам, его слабые места. Забили хорошие голы, двигаемся дальше. Мой сейв при игре «три на шесть»? Продолжал следить за шайбой, ждал, куда она полетит, и просто среагировал», — сказал Серебряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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