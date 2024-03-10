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«Все знают, какой он особенный». Барков высоко оценил мастерство Владимира Тарасенко

«Все знают, какой он особенный». Барков высоко оценил мастерство Владимира Тарасенко
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Капитан «Флориды» Александр Барков высоко оценил мастерство нападающего Владимира Тарасенко. Россиянин был обменян в «Пантерз» из «Оттавы» и во втором матче за клуб стал автором дубля и результативной передачи.

«Все знают, какой особенный Владимир Тарасенко. Он выступает в лиге около 10–11 лет и каждый год становится одним из лучших бомбардиров. Он отлично играет, умеет забивать голы, и у него нереальный бросок. Он очень, очень опасный игрок даже при игре без шайбы», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Тарасенко был признан первой звездой матча с «Калгари» (5:1), в котором нападающий провёл на площадке 13 минут и 28 секунд. Россиянин провёл матч в звене с Барковым и Сэмом Райнхартом. В текущем сезоне на счету Тарасенко 44 (19+25) очка в 59 матчах.

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