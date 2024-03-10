Защитник «Рейнджерс» — о Шестёркине: когда он на пике формы, в НХЛ нет вратаря лучше него

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс высоко оценил игру вратаря Игоря Шестёркина. Россиянин в матче с «Сент-Луисом» (4:0) отразил все 26 бросков и стал автором шат-аута в своём 200-м матче в НХЛ.

«Когда Шестёркин на пике своей формы, в НХЛ нет вратаря лучше него. За 200 игр не получится быть идеальным во всех, но даже когда он играет неидеально, он всё равно отличный вратарь. Мы стараемся помогать ему, насколько можем. Он часто выручает нас. Так что неудивительно, что он одержал столько побед в начале своей карьеры», — цитирует Фокса пресс-служба клуба.

В 200 матчах в НХЛ российский вратарь одержал 126 побед с процентом отражённых бросков 92,1%. На счету 28-летнего Шестёркина 13 «сухих» матчей в карьере НХЛ.