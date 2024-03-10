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Экс-игрок ЦСКА рассказал, нужно ли армейцам увольнять Сергея Фёдорова

Экс-игрок ЦСКА рассказал, нужно ли армейцам увольнять Сергея Фёдорова
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Бывший защитник ЦСКА Валерий Покровский рассказал, нужно ли армейцам увольнять Сергея Фёдорова с поста главного тренера команды. ЦСКА уступил «Локомотиву» в пяти матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Нужна ли ЦСКА перестройка? В этом году они закончили сезон раньше, поэтому у них будет больше времени для восстановления. Абсолютно точно будут изменения в составе. Скорее всего, будет омоложение команды. Менять Фёдорова я считаю нецелесообразным. Человек приносил пользу и результат для ЦСКА и ещё не раз принесёт. Выводы будут сделаны, команда больше отдохнёт. Думаю, в следующем сезоне обновлённый состав ЦСКА будет гораздо сильнее, чем в этом году», — сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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