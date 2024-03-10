В «Ладе» планируют повысить зарплатный бюджет для сохранения лидеров команды

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарёв заявил, что тольяттинский клуб планирует повысить зарплатный бюджет для того, чтобы попытаться сохранить основных игроков команды на следующий сезон КХЛ. В конце апреля контракты завершатся у всех легионеров клуба, а также у лучших бомбардиров команды Остапа Сафина и Дмитрия Кугрышева.

«Вопрос продления контрактов стоит очень остро. Я так думаю, что ребята, которых вы назвали, несомненно, будут иметь предложения от других клубов. Они проводили, может, один из лучших своих сезонов, мы готовы рассматривать предложения, побороться за них, потому что мы их знаем. Задача стоит сохранить костяк, чтобы мы не комплектовались с нуля, как в прошлом сезоне, когда у нас было только шесть человек из высшей лиги», — цитирует Чеботарёва ТАСС.

Напомним, «Лада» провела в КХЛ первый сезон с 2018 года. Тольяттинский клуб вышел в плей-офф, где в серии из пяти матчей уступил «Авангарду» в первом раунде Кубка Гагарина.