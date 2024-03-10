«Он знает, как нужно играть». Бриндамор оценил дебютный матч Кузнецова за «Каролину»

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оценил дебютный матч Евгения Кузнецова за «Харрикейнз». Россиянин не отметился результативными действиями в матче с «Нью-Джерси» (4:2), проведя на площадке 13 минут.

«Он создал несколько отличных моментов в игре. Пару раз ребята мазали после его пасов из-за ворот, и один раз он сам не смог реализовать подобную передачу. Для парня, который долгое время не играл, он определённо внёс достаточный вклад в игру.

Талантливые игроки просто знают, как нужно играть. Так что вы можете вставить его в любую систему игры, о которой он ничего не знает, но он просто знает, как нужно правильно действовать на площадке. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.