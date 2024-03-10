Коньков: внутрикомандные вопросы «Торпедо» не были решены до конца

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал результаты серии между СКА и «Торпедо» и заявил, что навязать борьбу нижегородскому клубу помешали внутрикомандные конфликты, которые так и не были решены по ходу регулярного сезона КХЛ.

«Надо понимать, что подбор игроков у СКА больше, лавка длиннее, а звенья ровнее. Для того, чтобы победить, нужно, чтобы команда созрела. Николай Коваленко вчера, когда у его команды был целый период для того, чтобы отыграться, дал интервью без огня в глазах. Оно получилось честным и интересным для зрителя, но, пока у тебя есть время, ты должен сражаться до конца. Есть впечатление, что внутрикомандные вопросы «Торпедо» не были решены до конца», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Напомним, в концовке регулярного чемпионата КХЛ главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отстранил от участия в матчах опытного защитника Антона Сизова из-за конфликта внутри коллектива. Также в матчах плей-офф не принимал участие нападающий Алексей Кручинин.