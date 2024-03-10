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Защитника «Трактора» Телегина увели под руки в раздевалку после столкновения с Ефремовым

Защитника «Трактора» Телегина увели под руки в раздевалку после столкновения с Ефремовым
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит шестой матч серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». После первого периода впереди уфимский клуб со счётом 2:0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 16:05 (5x5)     0:2 Сучков (Хафизуллин, Шмелёв) – 16:38 (5x5)     1:2 Робинсон (Котляревский, Родевальд) – 20:19 (5x5)    

В середине первого периода болезненный удар получил защитник «Трактора» Сергей Телегин. Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов провёл жёсткий силовой приём, угодив сопернику в область головы и шеи. Телегин несколько секунд не мог подняться со льда, а затем попытался поймать равновесие, но вновь упал на лёд. Хоккеист «Трактора» ушёл в раздевалку при помощи персонала клуба. Арбитры матча не усмотрели в данном эпизоде нарушения правил и даже не стали его просматривать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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