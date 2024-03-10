Защитника «Трактора» Телегина увели под руки в раздевалку после столкновения с Ефремовым

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит шестой матч серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». После первого периода впереди уфимский клуб со счётом 2:0.

В середине первого периода болезненный удар получил защитник «Трактора» Сергей Телегин. Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов провёл жёсткий силовой приём, угодив сопернику в область головы и шеи. Телегин несколько секунд не мог подняться со льда, а затем попытался поймать равновесие, но вновь упал на лёд. Хоккеист «Трактора» ушёл в раздевалку при помощи персонала клуба. Арбитры матча не усмотрели в данном эпизоде нарушения правил и даже не стали его просматривать.

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