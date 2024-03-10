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Никита Гусев пропустит пятый матч серии с минским «Динамо» в Кубке Гагарина

Стали известны составы команд на пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 между московским «Динамо» и одноимённым клубом из Минска. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало – в 17:00 мск. Отметим, что в серии ведут москвичи – 3-1.

Впервые в нынешнем сезоне КХЛ вне состава московского «Динамо» оказался 31-летний российский нападающий Никита Гусев, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона и набравший четыре (1+3) очка в четырёх играх плей-офф.

У минского «Динамо» в состав вернулся 22-летний белорусский нападающий Виталий Пинчук. Как уже сообщалось ранее, пропустит игру в Москве и опытный защитник Дмитрий Коробов.

Отметим, что в случае победы в этом матче московское «Динамо» станет уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.