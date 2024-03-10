Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Гусев пропустит пятый матч серии с минским «Динамо» в Кубке Гагарина

Никита Гусев пропустит пятый матч серии с минским «Динамо» в Кубке Гагарина
Аудио-версия:
Комментарии

Стали известны составы команд на пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 между московским «Динамо» и одноимённым клубом из Минска. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва». Начало – в 17:00 мск. Отметим, что в серии ведут москвичи – 3-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Впервые в нынешнем сезоне КХЛ вне состава московского «Динамо» оказался 31-летний российский нападающий Никита Гусев, ставший лучшим бомбардиром регулярного сезона и набравший четыре (1+3) очка в четырёх играх плей-офф.

У минского «Динамо» в состав вернулся 22-летний белорусский нападающий Виталий Пинчук. Как уже сообщалось ранее, пропустит игру в Москве и опытный защитник Дмитрий Коробов.

Отметим, что в случае победы в этом матче московское «Динамо» станет уже шестым клубом, обеспечившим выход в четвертьфинал Кубка Гагарина – 2024 вслед за московским «Спартаком», ярославским «Локомотивом», екатеринбургским «Автомобилистом», омским «Авангардом» и санкт-петербургским СКА.

Материалы по теме
«С радостью посмотрел бы на бороду Гусева». Форвард московского «Динамо» Уил — о суевериях
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android