Ключевой защитник минского «Динамо» не сыграет в пятом матче с «Динамо» в Москве

34-летний белорусский защитник минского «Динамо» Дмитрий Коробов не отправился на выезд с командой на пятую игру серии первого раунда Кубка Гагарина с одноимённым клубом из Москвы. Об этом информирует пресс-служба «зубров» в телеграм-канале.

Отмечается, что Коробов, как и Александр Суворов, Дмитрий Дерябин и Никита Смирнов не полетели с командой по медицинским причинам. Также работать по индивидуальной программе будут Егор Бориков и Егор Игнатенко.

Напомним, пятая игра серии между московским и минским «Динамо» состоится завтра, в воскресенье, 10 марта. Начало – в 17:00 мск. В серии ведёт команда из столицы России – 3-1. В случае победы подопечные Алексея Кудашова выйдут в четвертьфинал Кубка Гагарина вслед за СКА, «Авангардом», «Автомобилистом», «Локомотивом» и «Спартаком».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Коробов принял участие в трёх матчах, записав в свой актив одну заброшенную шайбу и одну результативную передачу при показателе полезности «+1».