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«Если человек не играет, значит, что-то там произошло». А. Заварухин — о травме Телегина

«Если человек не играет, значит, что-то там произошло». А. Заварухин — о травме Телегина
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Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин высказался о состоянии 23-летнего российского защитника Сергея Телегина, который не смог продолжить шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:4, 2-4) после столкновения в первом периоде с нападающим Владиславом Ефремовым.

«Состояние Сергея Телегина? Это военная тайна. Давайте дождёмся официальной информации, но, если человек не играет, значит, что-то там произошло.

Большинство не работает? «Салават» играет нетипично, мы к этому готовились, но сегодня у нас была только одна попытка. Самое главное – мы прошли первый раунд. А большинство – это работа каждодневная, мы постоянно об этом разговариваем, но где-то соперник нас поставил в тупик, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина Телегин принял участие во всех шести матчах, в которых отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «0».

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