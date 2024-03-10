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Минское «Динамо» обновило клубный рекорд по продолжительности матча в КХЛ

Минское «Динамо» обновило клубный рекорд по продолжительности матча в КХЛ
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Минское «Динамо», одержав победу во втором овертайме выездной пятой игры серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с московским «Динамо» (2:1 ОТ, 2-3), обновило один из клубных рекордов, сообщает пресс-служба КХЛ.

Как отмечает пресс-служба лиги, пятый матч серии с московским «Динамо» стал для минского «Динамо» самым длинным во время выступления в КХЛ. На отметке 80 минут 49 секунд встречу завершил 26-летний канадский нападающий минчан Ник Меркли, поразивший ворота Ивана Коновалова. Команда впервые сыграла во втором овертайме.

Напомним, следующую игру команды проведут уже послезавтра, во вторник, 12 марта, в столице Беларуси – Минске. Встреча состоится на стадионе «Минск-Арена», её начало запланировано на 19:30 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
12 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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