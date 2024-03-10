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Кудашов объяснил отсутствие Гусева в составе «Динамо» на пятый матч серии Кубка Гагарина

Кудашов объяснил отсутствие Гусева в составе «Динамо» на пятый матч серии Кубка Гагарина
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал отсутствие в составе 31-летнего российского нападающего Никиты Гусева на пятый матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с минским «Динамо» (3-1).

«Высокая реализация моментов в матчах с Минском? Ну, будем надеяться на это. Но я не откажусь от своих слов – каждая игра идёт приблизительно по одному сценарию, очень упорные и каждая шайба важная.

Отсутствие Гусева? Отдохнуть дали, решили без него обойтись (смеётся). Нет, приболел немного. Как будет выглядеть первая бригада? Ой, у нас там много вариантов. Да, на самом деле, вы их знаете все – и зрители, и болельщики, поэтому не раз это использовалось и без Гусева. Поэтому ничего особенно не поменяется.

Как часто наигрывался Кудрявцев в этом звене? Нет, почему, он играл. Играл и последнюю игру. Например, третий период мы так играли. Поэтому ничего нового здесь нет. Знаете, когда команда играет в одном русле, в одном направлении, тут уже без разницы, кто на каких позициях играет», — сказал Кудашов в предматчевом интервью.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й период
1 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Петухов (Пакетт, Менелл) – 06:14 (5x5)    
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