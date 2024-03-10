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Макдэвид сравнялся с Кучеровым по количеству матчей с несколькими очками в текущем сезоне

Макдэвид сравнялся с Кучеровым по количеству матчей с несколькими очками в текущем сезоне
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». Завершён первый период, гости впереди – 2:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
0 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид – 01:08     0:2 Экхольм (Бушар, Макдэвид) – 08:53    

В первом периоде 27-летний канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, он проводит уже 30-й матч в нынешнем сезоне НХЛ с несколькими набранными очками. По этому показателю он сравнялся с российским форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым, а уступает только Натану Маккиннону (35) из «Колорадо Эвеланш» и Давиду Пастрняку (32) из «Бостон Брюинз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Макдэвид проводит свой 61-й матч, в которых он набрал 102 (24+78) очка при показателе полезности «+28».

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