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«Колорадо» потерял до конца сезона американского нападающего Логана О’Коннора

«Колорадо» потерял до конца сезона американского нападающего Логана О’Коннора
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27-летний американский нападающий «Колорадо Эвеланш» Логан О’Коннор выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела, сообщает The Denver Post.

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что форварду предстоит операция на тазобедренном суставе, из-за чего продолжение сезона для американца не представляется возможным. В течение всего регулярного чемпионата О’Коннор несколько раз пропускал матчи именно из-за проблем с бедром.

Напомним, в нынешнем сезоне О’Коннор принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе «Колорадо», в которых отметился 25 (13+12) результативными действиями при показателе полезности «+13». Его трёхлетний контракт на общую сумму в $ 3,15 млн истекает по окончании следующего сезона.

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