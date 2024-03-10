«Колорадо» потерял до конца сезона американского нападающего Логана О’Коннора

27-летний американский нападающий «Колорадо Эвеланш» Логан О’Коннор выбыл до конца сезона из-за травмы нижней части тела, сообщает The Denver Post.

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что форварду предстоит операция на тазобедренном суставе, из-за чего продолжение сезона для американца не представляется возможным. В течение всего регулярного чемпионата О’Коннор несколько раз пропускал матчи именно из-за проблем с бедром.

Напомним, в нынешнем сезоне О’Коннор принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе «Колорадо», в которых отметился 25 (13+12) результативными действиями при показателе полезности «+13». Его трёхлетний контракт на общую сумму в $ 3,15 млн истекает по окончании следующего сезона.