Марат Хуснутдинов провёл первую тренировку с «Миннесотой»

21-летний российский нападающий Марат Хуснутдинов прибыл в США и провёл первую тренировку в составе «Миннесоты Уайлд». Об этом сообщает пресс-служба клуба, опубликовав соответствующий пост в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Кто-то хорошо выглядит в зелёном», — гласит комментарий пресс-службы «Уайлд».

Марат Хуснутдинов на тренировке «Миннесоты». Фото: Социальные сети «Миннесоты Уайлд».

Напомним, 21-летний Хуснутдинов подписал контракт новичка с «Уайлд» 28 февраля. Он начинал нынешний сезон в составе СКА, где провёл шесть матчей без набранных очков. Затем Хуснутдинов был отправлен в «Сочи» на правах аренды до конца сезона. Всего в КХЛ на счету Хуснутдинова 194 матча, в которых нападающий набрал 86 (24+62) очков. «Миннесота» выбрала Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 37-м номером.