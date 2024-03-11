«Миннесота» забила победный гол «Нэшвиллу», применив трюк из КХЛ

Этой ночью в Сент-Поле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Нэшвилл Предаторз» (4:3 ОТ).

Решающий гол в овертайме хозяева забили после того, как завладев шайбой в зоне соперника сменили вратаря на четвёртого полевого игрока. В результате точный бросок Мэтта Болди оправдал риск тренерского штаба «дикарей». В качестве одного из ассистентов данной шайбы выступил российский нападающий Кирилл Капризов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео решающей шайбы «Уайлд»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что данный тактический элемент широко применяется в матчах КХЛ, однако в Северной Америке не является частой практикой.