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«Миннесота» забила победный гол «Нэшвиллу», применив трюк из КХЛ

«Миннесота» забила победный гол «Нэшвиллу», применив трюк из КХЛ
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Этой ночью в Сент-Поле (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» нанесла поражение «Нэшвилл Предаторз» (4:3 ОТ).

Решающий гол в овертайме хозяева забили после того, как завладев шайбой в зоне соперника сменили вратаря на четвёртого полевого игрока. В результате точный бросок Мэтта Болди оправдал риск тренерского штаба «дикарей». В качестве одного из ассистентов данной шайбы выступил российский нападающий Кирилл Капризов.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео решающей шайбы «Уайлд»:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что данный тактический элемент широко применяется в матчах КХЛ, однако в Северной Америке не является частой практикой.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 марта 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Бродин (Болди, Эрикссон Эк) – 03:16     1:1 Янковски (Шервуд) – 09:00     1:2 Евангелиста (Новак, Янковски) – 23:36     2:2 Капризов (Эрикссон Эк, Болди) – 38:42 (pp)     3:2 Хартман – 52:28     3:3 О'Райлли (Йози, Форсберг) – 57:58 (pp)     4:3 Болди (Цуккарелло, Капризов) – 63:50    
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