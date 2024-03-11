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Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 11 марта

Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 11 марта
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Сегодня, 11 марта, состоится очередная встреча в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024. Шестой матч серии между «Амуром» и «Металлургом» пройдёт в Хабаровске. Начало встречи — в 12:00 мск.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
11 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти матчей серии впереди «Металлург» со счётом 3-2. Команды по разу обменялись гостевыми победами — второй матч серии в Магнитогорске выиграл «Амур» со счётом 3:2, третий матч серии в Хабаровске остался за «Металлургом» с аналогичным счётом 3:2. В пятом матче магнитогорцам удалось в третий раз выйти вперёд в серии, и сегодня «Металлург» может оформить путёвку во второй раунд Кубка Гагарина.

В случае победы «Амура» в сегодняшнем матче в серии состоится седьмая игра. При необходимости седьмой матч пройдёт в Магнитогорске 13 марта.

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