Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 11 марта

Сегодня, 11 марта, состоится очередная встреча в рамках первого раунда Кубка Гагарина — 2024. Шестой матч серии между «Амуром» и «Металлургом» пройдёт в Хабаровске. Начало встречи — в 12:00 мск.

После пяти матчей серии впереди «Металлург» со счётом 3-2. Команды по разу обменялись гостевыми победами — второй матч серии в Магнитогорске выиграл «Амур» со счётом 3:2, третий матч серии в Хабаровске остался за «Металлургом» с аналогичным счётом 3:2. В пятом матче магнитогорцам удалось в третий раз выйти вперёд в серии, и сегодня «Металлург» может оформить путёвку во второй раунд Кубка Гагарина.

В случае победы «Амура» в сегодняшнем матче в серии состоится седьмая игра. При необходимости седьмой матч пройдёт в Магнитогорске 13 марта.