Назаров о вылете «Салавата» из плей-офф КХЛ: у Уфы возрастная команда, природу не обманешь

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал вылеты из плей-офф КХЛ «Ак Барса», ЦСКА и «Салавата Юлаева».

«Я уже говорил, что в «Ак Барсе» и ЦСКА, судя по всему, грядёт перестройка. Нынешние составы этих команд исчерпали свои ресурсы. Накануне посмотрел заключительный матч серии между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Челябинцы отыгрались со счёта 0:2, у уфимцев возрастная команда, особенно, в линии обороны. Природу не обманешь. В плей-офф матчи через день, скорости высокие, многие опытные игроки просто не успевают возвращаться, не хватает сил, очень энергозатратный хоккей. Вы знаете, что я всегда придерживаюсь курса на омоложение во всём, в том числе и в спорте. Кстати, впереди выборы президента России, а их слоган «Вместе мы сила — голосуем за Россию!». Курс на поддержку и развитие молодёжи всегда был в числе главных для нашего президента», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.