Егор Шарангович обновил личный рекорд результативности в сезоне НХЛ

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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 47. Это новый личный рекорд форварда в НХЛ. Ранее самым результативным сезоном Шаранговича был сезон-2021/2022, когда форвард набрал 46 (24+22) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне форварда провёл 64 матча, в которых забросил 27 шайб и отдал 20 результативных передач. Всего в НХЛ 25-летний Шарангович провёл 269 матчей, в которых забросил 80 шайб и отдал 73 результативные передачи.