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Егор Шарангович обновил личный рекорд результативности в сезоне НХЛ

Егор Шарангович обновил личный рекорд результативности в сезоне НХЛ
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович отметился заброшенной шайбой и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 47. Это новый личный рекорд форварда в НХЛ. Ранее самым результативным сезоном Шаранговича был сезон-2021/2022, когда форвард набрал 46 (24+22) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне форварда провёл 64 матча, в которых забросил 27 шайб и отдал 20 результативных передач. Всего в НХЛ 25-летний Шарангович провёл 269 матчей, в которых забросил 80 шайб и отдал 73 результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
7 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Мартинук (Ахо) – 06:30     2:0 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 17:43     3:0 Чатфилд (Джарвис, Стаал) – 20:17     4:0 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 21:15     4:1 Хант (Чюлингтон, Манджапане) – 24:11     5:1 Бёрнс (Славин, Котканиеми) – 33:55     6:1 Джарвис (Чатфилд, Стаал) – 39:26     6:2 Шарангович – 44:54     7:2 Терявяйнен (Котканиеми, Свечников) – 57:14    
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