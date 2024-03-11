«О какой победе речь, если команда вся в долгах?» Кожевников — о вылете «Салавата Юлаева»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников связал итоги сезона в исполнении «Салавата Юлаева» с проблемами с финансированием. Уфимский клуб во второй сезон подряд вылетел из плей-офф после первого раунда. В январе в связи с долгами по налогам ФНС приостановила операции по банковским счетам уфимского клуба.

«Ребята, я ещё не всё говорил, чтобы не мешать хоккейные дела с околохоккейными. У меня много знакомых в Башкортостане, даже они не верили в «Салават». Ну о какой победе Уфы можно было говорить, если команда накануне плей-офф вся в долгах? Это наше поколение умело побеждать за «спасибо», сегодня финансы – большой фактор. А когда накануне главных матчей сезона тебя «мотивируют» отсутствием эсэмэсок, то пиши «пропало». Ну и нужно учесть, что у «Трактора» более сбалансированный состав. Например, нет деления на динозавров и молодых, как у «Салавата».

По игре Уфа смотрелась не слабее Челябинска? А игра в плей-офф никого не интересует. Весь его смысл – итоговый результат. На результат «Трактор» спокойно сработал. Плюс было везение, в том числе в арбитраже, когда простили североамериканца Челябинска, что ещё сработает против КХЛ. Ну и теперь стало понятно, почему в своё время в СКА не закрепился вратарь Самонов. Играть под давлением кубкового результата ему тяжело. Челябинский Фукале его переиграл», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Ранее Кожевников неоднократно скептически высказывался о перспективах «Салавата Юлаева» в плей-офф КХЛ. Большую часть вины за вылет из плей-офф взял на себя генеральный директор уфимцев Ринат Баширов. По итогам регулярки уфимский клуб занял третье место в таблице Восточной конференции КХЛ.