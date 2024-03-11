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«Козлов прогрессирует, но нет результата». Агент – о провале «Салавата» в плей-офф КХЛ

«Козлов прогрессирует, но нет результата». Агент – о провале «Салавата» в плей-офф КХЛ
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Известный агент Шуми Бабаев заявил, что несмотря на профессиональный прогресс главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов второй год подряд не может дать результат в плей-офф. Уфимцы во второй год подряд вылетели в первом раунде плей-офф КХЛ, уступив «Трактору» в шести матчах.

«В Уфе собрана неплохая команда, в сезоне показывали хороший хоккей. Но какие-то винтики не докручены: то ли по составу, то ли в тренерском штабе, то ли в руководстве. Где-то постоянно возникают проблемы, нельзя просто так два года подряд не пройти во второй раунд плей-офф. При этом видно, что Виктор Козлов как тренер прогрессирует, но, к сожалению, это не приносит результата», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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