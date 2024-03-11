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Олимпийский чемпион высказался о будущем Сергея Фёдорова в ЦСКА после вылета из плей-офф

Олимпийский чемпион высказался о будущем Сергея Фёдорова в ЦСКА после вылета из плей-офф
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем Сергея Фёдорова в ЦСКА после вылета из плей-офф КХЛ. Армейцы выигрывали Кубок Гагарина дважды на протяжении последних двух сезонов.

«Будущее Фёдорова? Это руководство решает, это оно должно решать. Там лучше знают. Со стороны это «бабка на воде гадала». Кем бы она ни была, она всё равно на воде гадала. Потому что мы не знаем клубные дела, что внутри происходит. То, что делает Фёдоров, заметно со стороны? Заметно, он сделал заметно. Что дальше? Ну не получился сезон. Руководство всё решает, они знают всё изнутри, знают, что тут делать. Если б я знал, я бы вам сказал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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