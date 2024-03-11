«Ванкувер» потерял основного вратаря из-за травмы за месяц до старта Кубка Стэнли

28-летний американский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко выбыл на неопределённый срок из-за травмы, характер которой не раскрывается. Об этом сообщает Daily FaceOff со ссылкой на информацию журналиста The Athletic.

Согласно информации источника, Демко пропустит несколько игр из-за травмы. При этом его повреждение не касается паха и не связана с какой-либо другой предыдущей травмой.

В своём последнем матче с «Виннипег Джетс» (5:0) Демко был заменён в начале второго периода. Всего в нынешнем сезоне вратарь принял участие в 49 матчах, в которых отразил 91,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,47. Его пятилетний контракт на общую сумму в $ 25,0 млн ($ 5 млн в год) истекает по окончании сезона-2025/2026.