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Игорь Григоренко — о сезоне «Лады»: задача была выполнена, это успех

Игорь Григоренко — о сезоне «Лады»: задача была выполнена, это успех
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Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко, ныне являющийся советником генерального директора по развитию «Лады», подвёл итоги сезона для тольяттинского клуба.

«Никто не ожидал, что «Лада» вообще выйдет в плей-офф, все привыкли, что клубы в первый год болтаются на последних местах. Это успех, что команда и ребята сделали, и тренерский штаб, и руководители клуба. Задача была поставлена и была выполнена: да, могли в плей-офф ещё пошуметь, но думаю, что сделали это.

Достойно сыграли серию, кроме первой игры, остальные были интересные, во второй игре могли вообще выиграть, упустили нить игры при счёте 2:0. Сейчас в межсезонье начнётся работа для менеджмента и руководителей, чтобы клуб развивался», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» (1-4). Регулярный сезон подопечные Олега Браташа завершили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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