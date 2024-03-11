Защитник «Флориды» Экблад получил травму в столкновении с Владимиром Тарасенко

28-летний канадский защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад получил повреждение в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:1). Об этом сообщает ESPN.

Экблад пропустит как минимум две недели из-за травмы нижней части тела. В дальнейшем его состояние будет оцениваться от матча к матчу. Примечательно, что Аарон получил травму в первом периоде встречи с «Калгари», когда столкнулся с новым партнёром по команде – российским нападающим Владимиром Тарасенко.

Напомним, в нынешнем сезоне Экблад принял участие в 47 матчах в составе «Флориды», в которых отметился 17 (4+13) результативными действиями при показателе полезности «+26». Всего за карьеру в НХЛ в его активе 346 (115+231) очков в 672 играх.