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Защитник «Флориды» Экблад получил травму в столкновении с Владимиром Тарасенко

Защитник «Флориды» Экблад получил травму в столкновении с Владимиром Тарасенко
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28-летний канадский защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад получил повреждение в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (5:1). Об этом сообщает ESPN.

Экблад пропустит как минимум две недели из-за травмы нижней части тела. В дальнейшем его состояние будет оцениваться от матча к матчу. Примечательно, что Аарон получил травму в первом периоде встречи с «Калгари», когда столкнулся с новым партнёром по команде – российским нападающим Владимиром Тарасенко.

Напомним, в нынешнем сезоне Экблад принял участие в 47 матчах в составе «Флориды», в которых отметился 17 (4+13) результативными действиями при показателе полезности «+26». Всего за карьеру в НХЛ в его активе 346 (115+231) очков в 672 играх.

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