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«Он просто пытался сделать хит». Лавиолетт — о втором подряд матч-штрафе Ремпе с «Дэвилз»

«Он просто пытался сделать хит». Лавиолетт — о втором подряд матч-штрафе Ремпе с «Дэвилз»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о грязном силовом приёме своего 21-летнего тафгая-новичка Мэтта Ремпе на защитнике «Нью-Джерси Дэвилз» Йонасе Зигенталере в сегодняшнем матче между командами, который закончился со счётом 3:1 в пользу «копов». В конце второго периода одиозный молодой нападающий ударил своего визави локтем в голову.

Напомним, Ремпе получил удаление до конца игры в своём втором матче с «Нью-Джерси» подряд. В предыдущей игре с «дьяволами» канадец был удалён безвозвратно уже на 13-й секунде встречи после грязного хита на Натане Бастиане.

«Он просто пытался выполнить силовой приём. Я не хочу давать много комментариев на эту тему, пока я вновь не увижу этот хит. Я видел его только один раз вживую. Но я надеюсь, что с Зигенталером всё хорошо», — приводит слова Лавиолетта ESPN.

Отметим, что за свои первые 10 матчей в лиге Ремпе успел травмировать уже нескольких соперников, провести несколько драк и схватить не один матч-штраф.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Зибанеджад (Крайдер) – 32:25     2:0 Густафссон (Джонс, Веси) – 39:08     2:1 Немец (Хьюз, Хишир) – 57:26     3:1 Трочек (Веси) – 58:47    
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