Тренер «Нью-Джерси» — об очередном грязном хите Ремпе: было намерение травмировать игрока

Исполняющий обязанности главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» Трэвис Грин высказался о грязном силовом приёме 21-летнего тафгая-новичка «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтта Ремпе на защитнике «дьяволов» Йонасе Зигенталере в сегодняшнем матче между командами, который закончился победой «копов» со счётом 3:1. В конце второго периода одиозный молодой нападающий ударил своего визави локтем в голову.

Напомним, Ремпе получил удаление до конца игры в своём втором матче с «Нью-Джерси» подряд. В предыдущей игре с «дьяволами» канадец был удалён безвозвратно уже на 13-й секунде встречи после грязного хита на Натане Бастиане.

«Я считаю, там было намерение травмировать игрока. Каждый, кто разбирается в игре, понимает, что Зигенталер находился в уязвимой позиции. Называйте это людоедским или как хотите. Это происходит не в первый раз, и это уже второй случай в матчах с нами», — приводит слова Грина ESPN.

Отметим, что за свои первые 10 матчей в лиге Ремпе успел травмировать уже нескольких соперников, провести несколько драк и схватить не один матч-штраф.