«Ребята из ЦСКА наелись победами». Хоккейный агент — о вылете армейского клуба из плей-офф

Хоккейный агент Сергей Паремузов прокомментировал вылет ЦСКА в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (1-4).

«Мне кажется, что просто ребята из ЦСКА наелись победами, и вопрос мотивации стоит не на последнем месте. Конечно, есть определённые вопросы к тренерскому штабу. С моей точки зрения, ЦСКА сейчас переживает некий системный кризис. С другой стороны, это и хорошо. После кризиса, как правило, команда идёт на подъём. Команда заняла в регулярке явно не то место, на которое рассчитывала. Команду нужно было, видимо, как-то перезагружать. Два подряд Кубка Гагарина – всё-таки спортивное выгорание имеет место быть», — сказал Паремузов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, ЦСКА проиграл серию плей-офф впервые с финала Кубка Гагарина — 2021, когда в шести матчах уступил омскому «Авангарду» со счётом 2-4. ЦСКА трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в сезонах-2018/2019, 2021/2022 и 2022/2023.