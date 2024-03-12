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Генменеджеров клубов НХЛ не устраивает обход потолка зарплат через список травмированных

Генменеджеров клубов НХЛ не устраивает обход потолка зарплат через список травмированных
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Журналист и инсайдер Эллиотт Фридман в статье на сайте Sportsnet рассказал, что генеральных менеджеров клубов НХЛ не устраивает обход потолка зарплат через долгосрочный список травмированных.

В конце февраля «Вегас Голден Найтс» поместил Марка Стоуна в долгосрочный список травмированных из-за разрыва селезёнки. Этот шаг произошёл всего за несколько недель до крайнего срока обмена и фактически высвободил более $ 9 млн под потолком зарплат, что вызвало вопросы об обходе лимита, которые обычно возникают в это время года. «Голден Найтс» воспользовались свободным местом, добавив в команду таких игроков, как Ноа Хэнифин из «Калгари» и Томаш Гертл из «Сан-Хосе».

«Есть пара менеджеров, которые сказали, что их не на 100 процентов устраивает мысль о том, что кто-то не может сыграть в 82 матчах регулярки, но через два или три дня они выходят на первую игру плей-офф», — заявил Фридман.

Фридман сообщил, что именно этот конкретный аспект долгосрочного списка травмированных может измениться в ходе следующего раунда переговоров по новому коллективному соглашению. Напомним, действующее коллективное соглашение рассчитано до сентября 2026 года.

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