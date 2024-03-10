The Athletic включил сделки по трём российским игрокам в рейтинг наиболее важных в дедлайн

Популярное североамериканское издание The Athletic включило переходы трёх российских игроков в рейтинг наиболее важных в последние месяцы перед дедлайном в НХЛ.

17-е место в рейтинге занял переход 29-летнего российского защитника Ильи Любушкина из «Анахайм Дакс» в «Торонто Мэйпл Лифс». В результате сделки «Анахайм» получил от «Торонто» выбор в третьем раунде драфта НХЛ — 2025 и сохранил за собой 50% зарплаты защитника. Ещё 25% зарплаты защитника взял на себя третий участник обмена – «Каролина Харрикейнз».

11-я строчка у обмена российского нападающего Евгения Кузнецова из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз». Согласно условиям «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.

Следом за этим переходом, на 10-й строчке рейтинга, обмен ещё одного российского нападающего – Владимира Тарасенко из «Оттавы Сенаторз» во «Флориду Пантерз». «Оттава» удержала половину зарплаты форварда, а взамен получила выбор в четвёртом раунде драфта-2024 (при условии победы «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли — третий пик) и выбор в третьем раунде в 2025 году.

Отметим, что наиболее важной сделкой признан переход чешского форварда Томаша Гертла из «Сан-Хосе Шаркс» в «Вегас Голден Найтс», далее идёт переход Джейка Гюнцеля из «Питтсбург Пингвинз» в «Каролину», а замыкает тройку лучших обмен Кейси Миттельштадта из «Баффало Сэйбрз» в «Колорадо Эвеланш», где в обратном направлении проследовал защитник Боуэн Байрэм.