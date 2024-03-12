Журналист: обмен Кузнецова знаменует собой конец эпохи волшебства в Вашингтоне

Журналист официального сайта «Вашингтон Кэпиталз» Майк Фогель высказался о переходе форварда Евгения Кузнецова из стана «столичных» в «Каролину Харрикейнз».

«Без Кузнецова «Кэпс» не выиграли бы Кубок в 2018 году. С Кузнецовым они, наверное, были способны с годами достичь больших высот. Этот обмен знаменует собой конец эпохи здесь, в Вашингтоне, эпохи, которая была отмечена волшебством, но также и щедро усеяна разочарованиями. Мы всегда будем задаваться вопросом, что могло бы быть с карьерой Кузнецова и как это могло повлиять на окружающих и воодушевить их», — написал Фогель.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». За «ураганов» форвард сыграл два матча, в которых очков не набрал.