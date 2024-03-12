Источник: Крутохвостов сменит Фастовского на посту генерального директора «Сибири»

Новым генеральным директором «Сибири» станет Лев Крутохвостов, который сменит на руководящем посту Кирилла Фастовского, сообщает «Спорт-экспресс».

В данный момент бывший хоккеист «Крыльев Советов» и «Сибири» занимает должность директора ДЮСШ «Сибирь».

Также сообщается, что бывший генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов — главный кандидат на пост генерального менеджера «Сибири».

Напомним, «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ, отстав от «Амура» на четыре очка. По ходу сезона новосибирский клуб был лишён четырёх очков из-за нарушения лимита на легионеров в матчах регулярного сезона КХЛ. У Фёдора Гордеева было спортивное гражданство США.