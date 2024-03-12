Б. Ткачук: есть много слов, чтобы описать то, в чём «Оттава» сейчас находится

Капитан «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук высказался о неудачной игре канадского клуба в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Является ли это самым большим разочарованием, которое я испытал с тех пор, как присоединился к «Оттаве»? Абсолютно. Это тяжело и неприятно. Конечно, мы ожидали оказаться в другом месте, чем сейчас. Я не собираюсь вам врать, я разочарован, я не знаю, подходящее ли это слово, потому что есть много слов, чтобы описать то, в чём мы сейчас находимся.

В последних 20 играх мы должны проявить свой характер и то, кем мы являемся до глубины души. Мы должны продемонстрировать усилия для этого удивительного города, за который я люблю играть», — приводит слова Ткачука Ottawa Sun.

После 62 сыгранных матчей «Оттава» набрала 54 очка и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.