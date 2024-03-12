Форвард «Оттавы» Норрис пропустит остаток сезона НХЛ из-за операции на плече

Форвард «Оттавы» Джош Норрис пропустит остаток сезона НХЛ из-за операции на плече, сообщает пресс-служба клуба. Нападающий получил травму в матче с «Нэшвиллом» (1:4). Главный тренер «Сенаторз» Жак Мартен подтвердил, что форвард пропустит остаток сезона, и надеется, что он будет готов к началу тренировочного лагеря в сентябре.

«Обычно восстановление от подобной травмы занимает четыре-шесть месяцев. Если смотреть на это позитивно, то у него будет дополнительное время, чтобы подготовить себя к старту тренировочного лагеря в сентябре. Надеемся, он сможет это сделать и подойдёт к новому сезону свежим и полным сил», — цитирует Мартена пресс-служба клуба.

В этом сезоне Норрис набрал 30 (16+14) очков в 50 играх. Он пропустил предсезонку и первые три игры регулярного сезона из-за травмы плеча на тренировочных сборах. В прошлом сезоне он сыграл восемь игр из-за травмы плеча и вернулся 18 января 2023 года, сыграв три игры до операции по завершении сезона.