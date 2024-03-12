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Джейк Гюнцель может дебютировать за «Каролину» в тройке с Кузнецовым

Джейк Гюнцель может дебютировать за «Каролину» в тройке с Кузнецовым
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джейк Гюнцель может дебютировать за команду в предстоящей игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» в звене с Евгением Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На предматчевой тренировке вторая тройка нападения «Харрикейнз» выглядела так: Гюнцель — Кузнецов — Нечас. Главный тренер команды Род Бриндамор также высказался о возможном появлении Гюнцеля на льду сегодня.

«Он выйдет на разминку, и мы посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, что всё указывает на то, что он это сделает», — сказал Бриндамор.

Напомним, Гюнцель перешёл в «Каролину» в результате сделки с «Питтсбург Пингвинз». В обмен на нападающего в «Питтсбург» отправились Василий Пономарёв, Майкл Бантинг, Вилле Койвунен и Круз Луциус, а также клуб получил выбор в первом раунде драфта-2024 (если не попадут в финал) и пик в пятом раунде драфта-2025.

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