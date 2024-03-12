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«Торонто» представил форму ко Дню святого Патрика

«Торонто» представил форму ко Дню святого Патрика
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Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» выпустил эксклюзивную джерси ко Дню святого Патрика.

Фото: «Торонто Мейпл Лифс»

В сезонах с 1919/1920 по 1926/1927 клуб назывался «Торонто Сент-Патрикс» и выступал в зелёно-белой форме. В 1927 году приобрёл своё текущее название и сменил командные цвета на синий и белый.

День святого Патрика отмечается 17 марта. Впервые «Мэйпл Лифс» представили специальные свитеры в феврале 2017 года и с тех пор это стало ежегодной традицией: «Торонто» проводит в этой форме как минимум одну игру.
17 марта «Мэйпл Лифс» проведёт домашний матч регулярного чемпионата НХЛ, соперником станет «Каролина Харрикейнз». Сейчас «Торонто» занимает пятое место в Восточной конференции, а их будущие соперники располагаются строчкой выше.

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