Кудашов: «Трактор» недобрал свои очки. Сейчас это другая команда

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил предстоящую серию второго раунда плей-офф с челябинским «Трактором».

«Гусев? Забил бы он там… Была у него пара моментов, было бы ещё лучше. А так он молодец, справился.

Серия с «Трактором»? Это та же история, что и с минским «Динамо». Команда однозначно недобрала свои очки и сейчас она другая. Исполнители. Перечислять не буду. Характер – все вы видели. Остальное: комплектация, болельщики, традиции и всё прочее.

Что по выходным? Вот сейчас 22:30, а мы сидим и с вами тут ещё разговариваем. Сейчас в аэропорт, летим в Москву, завтра выходной, послезавтра на лёд», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Трактор» в первом раунде плей-офф в шести матчах обыграл «Салават Юлаев». Серия второго раунда начнётся матчем в Москве 16 марта.