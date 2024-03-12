«Это была международная игра!» Кудашов — о серии с минским «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о статусе противостояния с белорусской командой в первом раунде Кубка Гагарина.

«Нам было сложнее играть эту серию, чем сопернику, так как возросло давление на обладателя Кубка Континента? Вы знаете, плюс в том, что я не читаю всё, что пишут. Честно вам говорю. Даже не знаю об этом. А тут в Беларуси, у меня роуминг выключен, и я вообще не вижу интернет. Мне только по телефону звонят. Я знаю, как в Беларуси болеют за свою страну, и в отдельности за команду, а это была международная игра! Я видел это. И тут на первый план выходило не восьмое или первое место, а была напряжённость из-за того, что минское «Динамо» представляет Беларусь и хотелось обыграть одну из ведущих команд. А то, что мы заняли первое место, это хорошо для ребят и всей организации. Это результат работы всей структуры в течение всего сезона. Вот и всё. А больше это ни о чём не говорит. На этом месте могло оказаться очень много команд, но так получилось, что это стали мы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.