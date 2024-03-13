Квартальнов: всё рядом, всё хорошо. Но 2-4, и мы проиграли

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги серии с московским «Динамо», в которой белорусский клуб уступил в шести матчах.

«Резюме… Равная игра… Наверное, ровненько играли, но такой момент – в первой и последней игре мы очень много борьбы проиграли. Были моменты, где мы должны были забивать. Не имели такого преимущества, но нюансы и мелкие вещи, в которых московское «Динамо» нас было лучше, они и предопределили их победу. Хочется поблагодарить соперника за хорошую серию. Они дали нам пищу и показали, каким вещам надо поучиться.

За счёт чего смог вытащить из игроков больше, чем они могли показать? Ребят, ну давайте так – мы проиграли. А я не привык искать положительное, когда мы проиграли. Поражение – оно есть поражение. Нам есть чему учиться у больших команд. Плей-офф – это другое соревнование, где всё решают нюансы, которые «Динамо» делает намного лучше. Всё рядом. Всё хорошо. Но 2-4, и серия проиграна», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.