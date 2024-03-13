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Форвард минского «Динамо»: действительно верили, что можем пройти московское «Динамо»

Форвард минского «Динамо»: действительно верили, что можем пройти московское «Динамо»
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Нападающий минского «Динамо» Даниил Сотишвили высказался о вылете из Кубка Гагарина от обладателя Кубка Континента московского «Динамо» со счётом 2-4 в серии.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 О'Делл (Рашевский, Кудрявцев) – 01:28 (5x5)     1:1 Мороз – 16:08 (5x5)     2:1 Рашевский (Пыленков, О'Делл) – 51:49 (5x5)     3:1 Ильенко (Менелл, Готовец) – 53:05 (5x5)     4:1 Рашевский (Менелл, О'Делл) – 59:16 (en)    

«Если честно, то разные эмоции. Пока что сложно подвести однозначный итог, надо чуть-чуть отойти от завершения серии. Каждый верил, что могли спокойно их проходить. Чуть-чуть нам не повезло в этой серии. Думаю, что мы начали лучше играть и стали намного увереннее в себе. Многие действительно верили, что можем пройти московское «Динамо», — сказал Сотишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.

Сотишвили в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей, забросил девять шайб и отдал две голевые передачи.

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