Форвард минского «Динамо»: действительно верили, что можем пройти московское «Динамо»

Нападающий минского «Динамо» Даниил Сотишвили высказался о вылете из Кубка Гагарина от обладателя Кубка Континента московского «Динамо» со счётом 2-4 в серии.

«Если честно, то разные эмоции. Пока что сложно подвести однозначный итог, надо чуть-чуть отойти от завершения серии. Каждый верил, что могли спокойно их проходить. Чуть-чуть нам не повезло в этой серии. Думаю, что мы начали лучше играть и стали намного увереннее в себе. Многие действительно верили, что можем пройти московское «Динамо», — сказал Сотишвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах.

Сотишвили в нынешнем сезоне сыграл 55 матчей, забросил девять шайб и отдал две голевые передачи.