Игрок минского «Динамо» — о вылете из плей-офф КХЛ: нам не хватило фарта

Нападающий минского «Динамо» Никита Пышкайло рассказал об одной из причин вылета клуба из розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 от московских одноклубников (2-4).

«Наверное, нам не хватило фарта, потому что вторая игра в Москве, четвёртая игра в Минске и вот сегодня – каждый раз мы были рядом. Понятно, что и свои победы мы одержали в одну-две шайбы, но в целом я думаю, что мы показали хороший хоккей и показали, что можем играть с лучшей командой регулярки этого года», — сказал Пышкайло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах. В регулярке Пышкайло провёл 48 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков.