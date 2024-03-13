Игрок минского «Динамо»: каждый год один и тот же результат

Нападающий минского «Динамо» Никита Пышкайло заявил, что его расстраивает повторение одного и того же результата команды по итогам сезона КХЛ в последние годы.

«Наверное, психологически каждый может занести сезон в актив, но по результату вы правы – это опять восьмое место и опять первый раунд. Только две победы. Каждый год один и тот же результат. А нам хотелось большего. Задача была пройти во второй раунд. Но не вышло. Хотя мы и приложили все силы», — сказал Пышкайло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

По итогам регулярного чемпионата минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции, набрав 69 очков в 68 матчах. В регулярке Пышкайло провёл 48 матчей, в которых набрал 10 (5+5) очков.