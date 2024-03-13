Шестёркин — о победе над «Каролиной»: у моей мамы день рождения, я не мог сыграть плохо

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин сделал 28 сейвов, оформив «сухой» матч. После игры вратарь прокомментировал победу.

«Для нас это огромная победа. Мы проделали отличную работу и вполне заслужено забрали два очка. Думаю, мне легче защитить преимущество 1:0, потому что больше концентрируешься на шайбе. И, если честно, сегодня у моей мамы был день рождения, так что я не мог сегодня вечером сыграть плохо», — приводит слова Шестёркина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.