«С каждым матчем у нас будет всё больше «химии». Гюнцель — об игре с Кузнецовым и Нечасом

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джейк Гюнцель рассказал о взаимодействии с российским нападающим Евгением Кузнецовым и Мартином Нечасом в одном звене.

«Кузнецов и Нечас – это игроки высокого класса. Я просто стараюсь найти открытое пространство, понимая, что они найдут меня передачей. Уверен, что с каждым новым матчем у нас будет появляться всё больше «химии». Сегодня я чувствовал себя неплохо. Команда играет быстро, постоянно надо играть на высоких скоростях. Думаю, я ещё разыграюсь», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт «ураганов».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.