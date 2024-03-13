Тренер «Каролины» оценил игру звена Кузнецова во встрече с «Рейнджерс»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор оценил игру звена Джейк Гюнцель – Евгений Кузнецов – Мартин Нечас во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Звено Гюнцель – Кузнецов – Нечас сегодня создавало лучшие моменты в нашей команде. Опять же, нужно время, чтобы все адаптировались и привыкли к тому, как мы играем. Но в целом это было наше лучшее звено», — цитирует Бриндамора официальный сайт «ураганов».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 1:0. «Каролина» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 84 очка в 65 матчах.