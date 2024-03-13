Защитник «Салавата»: нас преследовало невезение, у «Трактора» практически всё залетело

19-летний защитник «Салавата Юлаева» Ярослав Цулыгин высказался о поражении от «Трактора» в серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 (2-4).

«Тренерский штаб дал команде два дня отдыха, но у всех мысли только об одном — о плей-офф. Это наша боль. Мы вели серию с Челябинском, доминировали по броскам и голевым моментам, как минимум не уступили в силовой борьбе и столкновениях. Моё мнение — нас преследовало невезение, у соперника практически всё залетело. Обидный результат, не совсем по игре.

Виктор Николаевич [Козлов] поблагодарил команду за регулярный чемпионат. Отметил, что и в плей-офф была игра, но, к сожалению, она не воплотилась в результат. Проиграли сами себе», — сказал Цулыгин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, как и годом ранее, «Салават Юлаев» не сумел преодолеть барьер первого раунда Кубка Гагарина. В прошлом сезоне уфимцы уступили на старте розыгрыша соревнований владивостокскому «Адмиралу (2-4).